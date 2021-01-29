Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

На 15-й день ув'язнення в Австралії українка встала на руки і показала свою гнучкість

29 січня, 12:26

Олена Павлова Олена Павлова

Марта Костюк "готує сальто до фіналу Australian Open"

Українська тенісистка Марта Костюк вже відбула обов'язковий двотижневий карантин у своєму номері перед Australian Open-2021. Однак 18-річну спортсменку все одно поки не випускають із кімнати готелю. Костюк вже здавала тест на COVID-19. А на 15-й день ув'язнення Марта приготувала цілий гімнастичний етюд зі стійкою на руках і зміною ніг.

Реклама

"Блискуча майстерність", "Підготовка сальто для фіналу AO", "Таааак талановита! Яка гнучкість і баланс", – оцінили гімнастичні здібності Костюк підписники.

Нагадаємо, Марту Костюк закрили в номері після прильоту в Мельбурн, як і десятки інших тенісистів, оскільки позитивний результат на коронавірус дав тест одного з пасажирів її літака.

Додамо, що перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.

Реклама

Раніше ми також писали, що українка злетіла в свіжому рейтингу кращих тенісисток планети.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гімнастика Australian Open тенісистка Марта Костюк
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Обручку за 400 тисяч доларів отримала від мільйонера покарана за допінг росіянка
Обручку за 400 тисяч доларів отримала від мільйонера покарана за допінг росіянкаТеніс
Бюст, шпильки і коротка спідничка. Зірка українського тенісу показала
Бюст, шпильки і коротка спідничка. Зірка українського тенісу показала "явну непристойність"Теніс
Світоліна дивиться Гордона й Нікитюк в Австралії і танцює під TikTok
Світоліна дивиться Гордона й Нікитюк в Австралії і танцює під TikTokТеніс
Українці заборонили грати в теніс і тепер залишається тільки йти в суд
Українці заборонили грати в теніс і тепер залишається тільки йти в судТеніс
Замкнута в номері українка здала тест на COVID-19 і готується зі зламаним тренажером
Замкнута в номері українка здала тест на COVID-19 і готується зі зламаним тренажеромТеніс
Ніякого тенісу! Марта Костюк – у сексуальній нічній сорочці
Ніякого тенісу! Марта Костюк – у сексуальній нічній сорочціТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти