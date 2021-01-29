На 15-й день ув'язнення в Австралії українка встала на руки і показала свою гнучкість

Українська тенісистка Марта Костюк вже відбула обов'язковий двотижневий карантин у своєму номері перед Australian Open-2021. Однак 18-річну спортсменку все одно поки не випускають із кімнати готелю. Костюк вже здавала тест на COVID-19. А на 15-й день ув'язнення Марта приготувала цілий гімнастичний етюд зі стійкою на руках і зміною ніг.

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"Блискуча майстерність", "Підготовка сальто для фіналу AO", "Таааак талановита! Яка гнучкість і баланс", – оцінили гімнастичні здібності Костюк підписники.

Нагадаємо, Марту Костюк закрили в номері після прильоту в Мельбурн, як і десятки інших тенісистів, оскільки позитивний результат на коронавірус дав тест одного з пасажирів її літака.

Додамо, що перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.

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Раніше ми також писали, що українка злетіла в свіжому рейтингу кращих тенісисток планети.

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