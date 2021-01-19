Світоліна на карантині вчить українську мову і не наїдає на 100 доларів

Перша ракетка України Еліна Світоліна на відміну від Юлії Путинцевої, яку переслідують миші, задоволена своїм номером у Мельбурні. 5-й номер світового рейтингу проводить час на карантині перед стартом Australian Open-2021.

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"Мені дістався досить великий номер. Дві кімнати, плюс ще суміжна кімната у тренера Енді Беттлса. На харчування я скаржитися не буду. Їду приносять три рази на день, плюс дають ваучер на 100 австралійських доларів, щоб замовити їжу з готелю і доставкою Uber Eats. Вважаю, що це відмінний варіант, на таку суму ми навіть не наїдаємо", – зізналася Еліна btu.org.ua.

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Також Світоліна розповіла, що у вільний час вчить мови: "У другій половині дня, коли вже в Європі прокидаються люди, я займаюся з учителем українською і французькою. Увечері дивлюся фільм або серіал, щось читаю, роблю домашнє завдання".

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Раніше Еліна Світоліна передала свої почуття на ізоляції в Австралії. Українська тенісистка втрачає лік дням в номері готелю в Мельбурні.

Перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.

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