Догралася! Світоліна вилетіла з ТОП-5 рейтингу кращих тенісисток світу

Еліна Світоліна / Фото: Reuters
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна втратила одну позицію в оновленому рейтингу WTA. Після невдалого виступу в Мадриді, де Еліна сенсаційно програла вже в першому колі, українка опустилася на шосту сходинку світового рейтингу.
Кращою тенісисткою світу залишається австралійка Ешлі Барті, слідом за нею розташовуються Наомі Осака з Японії і Сімона Халеп з Румунії.
Цілком ймовірно, що зараз голова Світоліной зайнята зовсім іншим. Нещодавно українка знову зійшлася зі своїм хлопцем Гаель Монфісом, який у ту ж мить зробив їй пропозицію.
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Раніше Світоліна поскаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище. "В змаганнях я точно цього не буду робити, а в житті ще подивимося", – сказала з цього приводу Еліна.