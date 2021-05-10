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Догралася! Світоліна вилетіла з ТОП-5 рейтингу кращих тенісисток світу

10 травня, 10:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Тенісистка з України невдало виступила на турнірі в Іспанії і втратила позиції в світовому рейтингу. Світоліна пропустила вперед білоруску Аріну Соболенко

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна втратила одну позицію в оновленому рейтингу WTA. Після невдалого виступу в Мадриді, де Еліна сенсаційно програла вже в першому колі, українка опустилася на шосту сходинку світового рейтингу.

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Кращою тенісисткою світу залишається австралійка Ешлі Барті, слідом за нею розташовуються Наомі Осака з Японії і Сімона Халеп з Румунії.

Цілком ймовірно, що зараз голова Світоліной зайнята зовсім іншим. Нещодавно українка знову зійшлася зі своїм хлопцем Гаель Монфісом, який у ту ж мить зробив їй пропозицію.

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Раніше Світоліна поскаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище. "В змаганнях я точно цього не буду робити, а в житті ще подивимося", – сказала з цього приводу Еліна.

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