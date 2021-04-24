Півфінал спотикання: Світоліна і Костюк синхронно програли

/ Фото: Reuters
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал турніру в Штутгарті з призовим фондом 565 тисяч доларів.
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У півфінальному поєдинку Еліна поступилася австралійці Ешлі Барті – 6:4, 6:7 (5:7), 2:6.
Тривалість зустрічі становила 2 години 6 хвилин. Світоліна 9 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 3 брейк-пойнта з 5. на рахунку Барті – 1 ейс і 4 реалізованих брейк-пойнта з 10.
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Програла в півфіналі і наша Марта Костюк. У Стамбулі на турнірі з призовим фондом 235 тисяч доларів Костюк в двох сетах поступилася Сорані Кирсті з Румунії – 4:6, 4:6.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і реалізувала 3 брейк-пойнта. На рахунку Кирсті жодного ейса і 5 реалізованих брейк-пойнтів.
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