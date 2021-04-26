Зухвала українська тенісистка піднялася на рекордну висоту в світі

Юна Марта Костюк в новому рейтингу WTA підскочила відразу на вісім позицій і тепер знаходиться на 77-й, а Еліна Світоліна залишилася п'ятою в світі

Марта Костюк / Фото: Instagram

Сьогодні Жіноча тенісна асоціація оновила свій рейтинг. Наша прима, одеситка Еліна Світоліна, залишилася на п'ятому місці. А 18-річна киянка Марта Костюк встановила черговий персональний рекорд, опинившись на 77-му місці в світі. Нагадаємо, в суботу Світоліна і Костюк синхронно програли в півфіналах: Еліна (на фото нижче) – в німецькому Штутгарті, Марта – в турецькому Стамбулі.

Реклама

У десятці кращих відбулася лише одна зміна: в елітну компанію піднялася нідерландка Кікі Бертенс, витіснивши звідти імениту чешку Петру Квітову. На чолі рейтингу як і раніше впевнено перебуває австралійка Ешлі Барті, яка після перемоги над Світоліною розібралася в фіналі з білорускою Сабаленко.

Читайте також: всі красуні жіночої збірної України з тенісу на одному фото.

До слова, Костюк тільки минулого року увійшла в ТОП-100, відтоді поступово рухається вгору.

Реклама

Марта Костюк / Фото: Федерація тенісу України

У сотні кращих перебуває ще одна українка – 20-річна Даяна Ястремська. Зараз одеситка – 31-ша в світі. Нагадаємо, її усунули від змагань через підозру у вживанні заборонених препаратів. Але Ястремська виграє боротьбу у антидопінгового агентства – її повинні виправдати.

Згадаймо, як Марта тренувалася в Австралії:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама