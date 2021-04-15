Усі красуні жіночої збірної України з тенісу – на одному фото

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, а також сестри-парниці Надія і Людмила Кіченок проведуть дводенний марафон проти суперниць з Японії

16-17 квітня жіноча збірна України з тенісу проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Японії. Зустріч в рамках колишнього Кубка Федерації відбудеться на ґрунтових кортах в Чорноморську Одеської області.

Реклама

За Україну зіграють перша ракетка країни Еліна Світоліна, висхідні зірки Марта Костюк і Катаріна Завацька, а також успішні парниці Надія Кіченок і Людмила Кіченок. А ось незмінної збірниці Лесі Цуренко цього разу немає.

Читайте також: Українська тенісистка роздяглася до трусів перед матчем з Японією

Напередодні старту протистояння Марта Костюк поділилася знімком, на якому зображені всі тенісистки-красуні нашої збірної, включаючи саму Марту, а також капітан нашої команди Михайло Філіма і менеджер команди Ольга Савчук.

Реклама

Україна – Японія. Розклад ігор

16 квітня (два одиночні матчі). Початок – о 11:00

Еліна Світоліна – Тіхіро Мурамацу

Марта Костюк – Юкі Найто



17 квітня (два одиночних матчі + парна зустріч). Початок – о 11:00

Еліна Світоліна – Юкі Найто

Марта Костюк – Тіхіро Мурамацу

Надія Кіченок / Людмила Кіченок – Сіхо Акіта / Хімарі Сато

Переможці цього протистояння пройдуть до кваліфікації колишнього Fed Cup Finals-2021, переможені залишаться в групі у своїй зоні. Спочатку приймаючою стороною були азіатки, але українських тенісисток не пустили до Японії через коронавірусні обмеження. Тому матчі перенесли до Чорноморська.

Дивіться майстер-клас акторського мистецтва від Світоліної

Світоліна. Фейковий стриптиз Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама