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Усі красуні жіночої збірної України з тенісу – на одному фото

15 квітня, 13:05

Олег Люлька Олег Люлька

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, а також сестри-парниці Надія і Людмила Кіченок проведуть дводенний марафон проти суперниць з Японії

16-17 квітня жіноча збірна України з тенісу проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Японії. Зустріч в рамках колишнього Кубка Федерації відбудеться на ґрунтових кортах в Чорноморську Одеської області.

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За Україну зіграють перша ракетка країни Еліна Світоліна, висхідні зірки Марта Костюк і Катаріна Завацька, а також успішні парниці Надія Кіченок і Людмила Кіченок. А ось незмінної збірниці Лесі Цуренко цього разу немає.

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Напередодні старту протистояння Марта Костюк поділилася знімком, на якому зображені всі тенісистки-красуні нашої збірної, включаючи саму Марту, а також капітан нашої команди Михайло Філіма і менеджер команди Ольга Савчук.

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Україна – Японія. Розклад ігор

16 квітня (два одиночні матчі). Початок – о 11:00
Еліна Світоліна – Тіхіро Мурамацу
Марта Костюк – Юкі Найто

17 квітня (два одиночних матчі + парна зустріч). Початок – о 11:00
Еліна Світоліна – Юкі Найто
Марта Костюк – Тіхіро Мурамацу
Надія Кіченок / Людмила Кіченок – Сіхо Акіта / Хімарі Сато

Переможці цього протистояння пройдуть до кваліфікації колишнього Fed Cup Finals-2021, переможені залишаться в групі у своїй зоні. Спочатку приймаючою стороною були азіатки, але українських тенісисток не пустили до Японії через коронавірусні обмеження. Тому матчі перенесли до Чорноморська.

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