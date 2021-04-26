Дерзкая украинская теннисистка поднялась на рекордную высоту в мире

Юная Марта Костюк в новом рейтинге WTA подскочила сразу на восемь позиций и теперь находится на 77-й, а Элина Свитолина осталась пятой в мире

Марта Костюк / Фото: Instagram

Сегодня Женская теннисная ассоциация обновила свой рейтинг. Наша прима, одесситка Элина Свитолина, осталась на пятой строчке. А 18-летняя киевлянка Марта Костюк установила очередной персональный рекорд, оказавшись на 77-м месте в мире. Напомним, в субботу Свитолина и Костюк синхронно проиграли в полуфиналах: Элина (на фото ниже) – в немецком Штутгарте, Марта – в турецком Стамбуле.

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В десятке лучших произошло лишь одно изменение: в элитную компанию поднялась нидерландка Кики Бертенс, вытеснив оттуда именитую чешку Петру Квитову. Во главе рейтинга по-прежнему уверенно находится австралийка Эшли Барти, которая после победы над Свитолиной разобралась в финале с белоруской Сабаленко.

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К слову, Костюк только в прошлом году вошла в ТОП-100, с тех пор постепенно движется вверх.

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Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

В сотне лучших пребывает еще одна украинка – 20-летняя Даяна Ястремская. Сейчас одесситка – 31-я в мире. Напомним, ее отстранили от соревнований из-за подозрения в употреблении запрещенных веществ. Но Ястремская выигрывает борьбу у антидопингового агентства – ее должны оправдать.

Вспомним, как Марта тренировалась в Австралии:

Марта Костюк тренируется в Мельбурне 7 февраля

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