Українка виграє боротьбу у антидопінгового агентства – Ястремський виправдають

Наша тенісистка близька до повернення на корт після підозри у вживанні заборонених речовин і була готова вже грати за збірну проти Японії

В кінці минулого тижня жіноча збірна України здобула переконливу перемогу над командою Японії в Кубку Біллі Джин Кінг. Уже після матчу з нашого табору прийшло ще одне приємне повідомлення. Друга ракетка країни Даяна Ястремська скоро повернеться в гру.

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Нагадаємо, в січні Ястремський відсторонили від тенісу за підозрою у вживанні допінгу. 20-річна одеситка відразу ж відкинули всі звинувачення і сказала, що буде боротися за своє чесне ім'я. І ось, схоже, ця боротьба підходить до завершення. Віце-президент ФТУ Євген Зукін в інтерв'ю sport.ua повідомив, що Даяну повинні виправдати:

"Остаточне рішення у її справі ми чекаємо з дня на день. Щиро сподіваємося на виправдувальний вирок... Ми дуже легко збирали команду на матч з Японією. Була попередня домовленість з усіма, навіть з Ястремською. Даяна до останнього дня була готова грати, якби вирішилася її справа. Вона була постійно на зв'язку з нами. Зі Світоліною теж ніяких питань не було. Не мало значення приїде Наомі Осака чи ні і де пройде цей матч. У всіх одна задача – виграти Кубок Біллі Джин Кінг".

Даяна Ястремська / Фото: Instagram

На цей момент Ястремська займає 32-е місце в світовому рейтингу, а найвищою її позицією була 21-а.

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Згадаймо, як торік Даяна перемагала американку Софію Кенін у Катарі:

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