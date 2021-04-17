Світоліна влаштувала пробіг з прапором після перемоги над Японією в Чорноморську

Наша найкраща тенісистка Еліна Світоліна вирішила розбавити буденний хід матчу з командою Японії. Після першого дня наші впевнено вели в Чорноморську – 2:0. Проте третина, переможний, очко далося господарям дуже непросто.
Напередодні Світоліна потролила себе за матч у збірній України.
26-річна одеситка, що займає п'яте місце в рейтингу WTA, зазнала нерви вболівальників у грі проти 20-річної Юкі Наіто (№346 в світі). Еліна примудрилася віддати другу партію, а в третій шальки терезів на свою користь схилила лише на тай-брейку – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).
Незважаючи на труднощі, настрій у наших дівчат був відмінний.
І команда на чолі зі Світоліною і з прапором у руках влаштувала символічний пробіг кортом.
Зараз суперники проводять парну зустріч, в якій грають сестри Людмила і Надія Кіченок.
Цей успіх дозволяє "синьо-жовтим" вийти до кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. У разі успіху там збірна України отримає право поборотися за приз в елітній компанії.
Нещодавно українська тенісистка роздяглася до трусів.
Згадаймо, як раніше Світоліна перемагала в мексиканському Монтерреї:
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