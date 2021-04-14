Українська тенісистка роздяглася до трусів перед матчем з Японією

Перед матчем Кубка Біллі Джин Кінг в Чорноморську українська тенісистка Марта Костюк сфотографувалася в одному бікіні біля вікна

16-17 квітня в Чорноморську відбудеться матч плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг, в якому зустрінуться жіночі збірні України та Японії.

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Напередодні поєдинку третя ракетка країни Марта Костюк запостила в Instagram еротичну фотографію. Дівчина в крихітному бікіні піднялася на підвіконня.

"Я та пісня, яку ви пропустили, а потім дізналися, що це був вогонь", – підписала фото Марта.

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А потім додала ще одне фото в сторіз:

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