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Свитолина устроила пробег с флагом после победы над Японией в Черноморске

17 апреля, 14:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сборная Украины по теннису досрочно выиграла матч у команды из Азии в Кубке Билли Джин Кинг и вышла в квалификационный раунд после второй победы Элины

Наша лучшая теннисистка Элина Свитолина решила разбавить будничный ход матча с командой Японии. После первого дня наши уверенно вели в Черноморске – 2:0. Однако третье, победное, очко далось хозяевам очень непросто.

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Накануне Свитолина потроллила себя за матч в сборной Украины.

26-летняя одесситка, занимающая пятое место в рейтинге WTA, испытала нервы болельщиков в игре против 20-летней Юки Наито (№346 в мире). Элина умудрилась отдать вторую партию, а в третьей чаши весов в свою пользу склонила лишь на тай-брейке – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Несмотря на трудности, настроение у наших девчат было отличное.

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И команда во главе со Свитолиной с флагом в руках устроила символический пробег по корту.

Сейчас соперники проводят парную встречу, в которой играют сестры Людмила и Надежда Киченок.

Этот успех позволяет "сине-желтым" выйти в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг. В случае успеха там сборная Украины получит право побороться за приз в элитной компании.

Недавно украинская теннисистка разделась до трусов.

Вспомним, как ранее Свитолина побеждала в мексиканском Монтеррее:

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