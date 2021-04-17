Світоліна потролила себе перед другим матчем за збірну України

Українська тенісистка після перемоги над японкою в Кубку Біллі Джин Кінг в Чорноморську посміялася над собою, порівнявши очікування і реальність

У ці дні жіноча збірна України з тенісу проводить матчеву зустріч з суперницями з Японії в командному чемпіонаті світу. (Раніше він називався Кубок Федерації, тепер – Кубок Біллі Джин Кінг). У п'ятницю наші повели в рахунку 2 0 після того, як Світоліна обіграла японку на старті Кубка Біллі-Джин Кінг, а потім її почин підтримала Марта Костюк.

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Еліна на своїй сторінці в Instagram пораділа виступам за національну команду.

При цьому наша прима зауважила, що проводить перший матч в сезоні на грунтовому покритті, і знайшла привід потролити саму себе. На одному кадрі дівчина показала, як би вона хотіла завжди виглядати в грі.

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А на другому посміялася над тим, що часом виходить зовсім по-іншому.

П'ята ракетка світу вважає, що ще далека від ідеальної форми, але радіє, що в збірній отримала можливість тренуватися і грати на грунті. Зокрема, це допоможе їй підготуватися до Ролан Гарросу. Сьогодні об 11:00 тенісна дуель України і Японії продовжиться.

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Дивіться, як Еліна співала з Гаелем у машині:

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