Світоліна знищила японку з третьої сотні рейтингу на старті Кубка Біллі-Джин Кінг

Перша ракетка України обіграла представницю Японії в стартовому матчі Кубка Біллі-Джин Кінг, а наступної на корт вийде Марта Костюк

Україна з перемоги почала матч проти Японії в плей-офф Світової групи Кубка Біллі-Джин Кінг. У стартовому матчі найкраща тенісистка нашої країни Еліна Світоліна обіграла Чіхіро Мурамацу. Матч тривав 1 годину і 21 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

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Цікаво, що Мурамацу є другою ракеткою збірної Японії, але в світовому рейтингу вона посідає лише 223-е місце.

У наступному матчі Марта Костюк поміряється силами з Юкі Наіто. Завтра тенісистки обміняються суперницями, а також при необхідності пройде ще і парний матч, в якому сестри Надія і Людмила Кіченок зустрінуться з японською парою Сіхо Акіта/Хімарі Сато.

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