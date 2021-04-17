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Свитолина потроллила себя перед вторым матчем за сборную Украины

17 апреля, 10:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка после победы над японкой в Кубке Билли Джин Кинг в Черноморске посмеялась над собой, сравнив ожидания и реальность

В эти дни женская сборная Украины по теннису проводит матчевую встречу с соперницами из Японии в командном чемпионате мира. (Раньше он назывался Кубок Федерации, теперь – Кубок Билли Джин Кинг). В пятницу наши повели в счете 2:0 после того, как Свитолина обыграла японку на старте Кубка Билли-Джин Кинг, а затем ее почин поддержала Марта Костюк.

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Элина на своей страничке в Instagram порадовалась выступлениям за национальную команду.

При этом наша прима заметила, что проводит первый матч в сезоне на грунтовом покрытии, и нашла повод потроллить саму себя. На одном кадре девушка показала, как бы она хотела всегда выглядеть в игре.

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А на втором посмеялась над тем, что порой выходит совсем по-другому.

Пятая ракетка мира считает, что еще далека от идеальной формы, но рада, что в сборной получила возможность тренироваться и играть на грунте. В частности, это поможет ей подготовиться к Ролан Гаррос. Сегодня в 11:00 теннисная дуэль Украины и Японии продолжится.

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