Свитолина уничтожила японку из третьей сотни рейтинга на старте Кубка Билли-Джин Кинг

Первая ракетка Украины обыграла представительницу Японии в стартовом матче Кубка Билли-Джин Кинг, а следующей на корт выйдет Марта Костюк

Украина с победы начала матч против Японии в плей-офф Мировой группы Кубка Билли-Джин Кинг. В стартовом матче лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина обыграла Чихиро Мурамацу. Матч продлился 1 час и 21 минуту и завершился со счетом 6:3, 6:2.

Реклама

Читайте также: Все красотки женской сборной Украины по теннису – на одном фото

Интересно, что Мурамацу является второй ракеткой сборной Японии, но в мировом рейтинге она занимает лишь 223-е место.

В тренде Украинский штангист "порвал" всех в Москве

В следующем матче Марта Костюк померяется силами с Юки Наито. Завтра теннисистки обменяются соперницами, а также при необходимости пройдет еще и парный матч, в котором сестры Надежда и Людмила Киченок встретятся с японской парой Сихо Акита/Химари Сато.

Читайте также: Украинская теннисистка разделась до трусов перед матчем с Японией

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама