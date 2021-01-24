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Українці заборонили грати в теніс і тепер залишається тільки йти в суд

24 січня, 12:27

Олена Павлова Олена Павлова

Даяна Ястремська звинувачується в прийманні забороненого препарату

Українська тенісистка Даяна Ястремська все-таки не виступить на першому турнірі "Великого шолома" у 2021 році – Australian Open. Незалежний трибунал відхилив клопотання Даяни про скасування тимчасового відсторонення в зв'язку з порушенням антидопінгових правил. Ястремська провалила допінг-тест в листопаді 2020 року. І з 7 січня ITF відсторонив її від участі в турнірах.

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Даяна Ястремська

Даяна Ястремська / Фото: Instagram

Раніше, незважаючи на відсторонення, 20-річна одеситка полетіла в Мельбурн в надії виступити на "шоломі". І це обурило колишнього главу антидопінгового агентства Австралії Річарда Інгса. Мовляв, 29-та ракетка світу не мала на це права.

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Відзначимо, що Ястремська сама перебуває в шоці від ситуації. Вона спростовує, що коли-небудь використовувала заборонені препарати. Тим більше, 9 листопада вона отримала негативний тест на допінг в Австрії, після чого вирішила відпочити і навіть не тренувалася. Аналіз 24 листопада тенісистка здавала поза змаганнями.

Тепер Ястремська може оскаржити рішення трибуналу в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Раніше ми писали, що замкнена в номері українка здала тест на COVID-19 і готується зі зламаним тренажером.

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