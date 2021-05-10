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Доигралась! Свитолина вылетела из ТОП-5 рейтинга лучших теннисисток мира

10 мая, 10:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Теннисистка из Украины неудачно выступила на турнире в Испании и потеряла позиции в мировом рейтинге. Свитолина пропустила вперед белоруску Арину Соболенко

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA. После неудачного выступления в Мадриде, где Элина сенсационно проиграла уже в первом круге, украинка опустилась на шестую строчку мирового рейтинга.

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Лучшей теннисисткой мира остается австралийка Эшли Барти, следом за ней располагаются Наоми Осака из Японии и Симона Халеп из Румынии.

Вполне вероятно, что сейчас голова Свитолиной занята совсем другим. Недавно украинка снова сошлась со своим парнем Гаэлем Монфисом, который тут же сделал ей предложение.

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Ранее Свитолина пожаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию. "В соревнованиях я точно этого не буду делать, а в жизни еще посмотрим", – сказала по этому поводу Элина.

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