Доигралась! Свитолина вылетела из ТОП-5 рейтинга лучших теннисисток мира

Теннисистка из Украины неудачно выступила на турнире в Испании и потеряла позиции в мировом рейтинге. Свитолина пропустила вперед белоруску Арину Соболенко

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA. После неудачного выступления в Мадриде, где Элина сенсационно проиграла уже в первом круге, украинка опустилась на шестую строчку мирового рейтинга.

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Лучшей теннисисткой мира остается австралийка Эшли Барти, следом за ней располагаются Наоми Осака из Японии и Симона Халеп из Румынии.

Вполне вероятно, что сейчас голова Свитолиной занята совсем другим. Недавно украинка снова сошлась со своим парнем Гаэлем Монфисом, который тут же сделал ей предложение.

Ранее Свитолина пожаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию. "В соревнованиях я точно этого не буду делать, а в жизни еще посмотрим", – сказала по этому поводу Элина.