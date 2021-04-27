Украинка разгромила россиянку на крупном турнире в Мадриде

18-летняя Марта Костюк легко расправилась с Маргаритой Гаспарян на старте соревнования WTA1000 и вышла в финальный раунд квалификации

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

На этой неделе грунтовый сезон в мировом теннисе продолжается женским турниром в испанской столице. Сюда съехались многие звезды первой величины, в том числе – украинка Элина Свитолина. Пятая ракетка планеты сразу попала в основную сетку, а вот киевлянка Марта Костюк выступает в квалификации.

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Накануне Костюк поднялась на рекордную высоту в мире – 77-е место. Сегодня же девушка в первом раунде отбора разгромила россиянку Маргариту Гаспарян – 6:4, 6:1. За выход во второй, решающий, круг квалификации Марта уже заработала 4025 евро. Ее следующей соперницей будет победитель матча между Анастасией Севастовой из Латвии и болгаркой Цветаной Пиронковой. В случае выхода в основу Марта пополнит свой счет на 12655 евро.

Марта Костюк / Фото: WTA

Тем временем, Свитолина узнала имя первой соперницы в Мадриде. Нею будет 23-летняя швейцарка Жиль Тайхманн, занимающая 40-е место в мировом рейтинге.

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Марта Костюк ест в Мельбурне

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