Полуфинал преткновения: Свитолина и Костюк синхронно проиграли

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не сумели пробиться в финал турниров WTA, которые проходят в Штутгарте и Стамбуле

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте с призовым фондом 565 тысяч долларов.

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В полуфинальном поединке Элина уступила австралийке Эшли Барти – 6:4, 6:7 (5:7), 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Свитолина 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. на счету Барти – 1 эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

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Проиграла в полуфинале и наша Марта Костюк. В Стамбуле на турнире с призовым фондом 235 тысяч долларов Костюк в двух сетах уступила Соране Кырсте из Румынии – 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Костюк 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта. На счету Кырсти ни одного эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов.

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