Українка розгромила росіянку на великому турнірі в Мадриді

18-річна Марта Костюк легко розправилася з Маргаритою Гаспарян на старті змагання WTA1000 і вийшла до фінального раунду кваліфікації

Марта Костюк / Фото: Федерація тенісу України

На цьому тижні грунтовий сезон в світовому тенісі триває жіночим турніром в іспанській столиці. Сюди з'їхалися багато зірок першої величини, в тому числі – українка Еліна Світоліна. П'ята ракетка планети відразу потрапила в основну сітку, а ось киянка Марта Костюк виступає в кваліфікації.

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Напередодні Костюк піднялася на рекордну висоту в світі – 77-е місце. Сьогодні ж дівчина в першому раунді відбору розгромила росіянку Маргариту Гаспарян – 6:4, 6:1. За вихід у друге, вирішальне, коло кваліфікації Марта вже заробила 4025 євро. Її наступною суперницею буде переможець матчу між Анастасією Севастовою з Латвії і болгаркою Цвєтаною Піронковою. У разі виходу в основу Марта поповнить свій рахунок на 12655 євро.

Марта Костюк / Фото: WTA

Тим часом, Світоліна дізналася ім'я першої суперниці в Мадриді. Нею буде 23-річна швейцарка Жиль Тайхманн, котра займає 40-е місце в світовому рейтингу.

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