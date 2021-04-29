Еліні потрібен психолог! Світоліна віддала матч, який неможливо було програти

Одеситка зачохлила ракетку в Мадриді, сенсаційно поступившись в марафонському двобої швейцарці Тайкманн. Фінансова розрада для Еліни – 15 тисяч євро призових

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна сенсаційно програла швейцарці Жіль Тайкманн в стартовому матчі ґрунтового турніру WTA 1000 в Мадриді – 6:2, 4:6, 6:7 (5:7).

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Раніше Світоліна вибула в півфіналі Штутгарта.

У третьому сеті мадридського поєдинку з Жіль Тайкманн, що тривав 2 години 36 хвилин, п'ята ракетка світового тенісу Світоліна вела з рахунком 5:1 і подавала на матч. Однак Еліна дозволила швейцарській суперниці зробити брейк, потім згаяла шість матч-поінтів і в підсумку віддала сороковому номеру світового рейтингу перемогу, яку, здавалося б, уже тримала в руках.

Вболівальники в соцмережах пишуть, що Еліні впору наймати психолога.

Призові Еліни за швидкоплинний виступ на турнірі в Мадриді становитимуть 15 060 євро. Її кривдниця заробила вже 22 720 євро.

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Раніше Світоліна поскаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище. "У змаганнях я точно цього не робитиму, а в житті ще побачимо", – сказала з цього приводу Еліна.