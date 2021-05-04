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Одружений на росіянці, але Росії відмовив: день народження у першого чоловіка з України, який виграв зимові ОІ

4 травня, 10:53

Олег Люлька Олег Люлька

Сьогодні 33 роки виповнюється фристайлісту Олександрові Абраменку, який на Олімпіаді в Пхенчхані-2018 приніс нашій країні "золото" в лижній акробатиці

/ Фото: AFP

У вівторок, 4 травня, день народження святкує олімпійський чемпіон-2018 у лижній акробатиці Олександр Абраменко. Фристайлістові, який на Іграх у Пхенчхані приніс Україні єдине "золото", виповнюється 33.

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Нагадаємо, Абраменко став першим чоловіком з України, який виграв зимове "золото" ОІ за час незалежності. До нього це вдавалося тільки дівчатам – фігуристці Оксані Баюл у 1994-му і біатлоністкам Валі та Віті Семеренко, Юлії Джимі й Олені Підгрушній 2014-го.

Відео "золотої" спроби Абраменка на ОІ-2018

"Налаштовувався на п'єдестал, хотілося поборотися за медаль. А медаль виявилася золотою – і моєму щастю немає меж. Я літаю як уві сні або в якійсь казці, – ділився відчуттями відразу після "золота" ОІ-2018 Олександр Абраменко. – Я вийшов на старт спокійний. Казав собі, що я можу. Єдине, я просив Бога, щоб він дав мені сил зробити мій найкращий стрибок саме тоді, коли це потрібно. Так все і сталося"

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Як зізнавався Абраменко, ще до "золотих" Ігор-2018 йому пропонували виступати за Росію.

"Зваживши всі "за" і "проти", я відмовився. Приємно не просто золоту медаль виграти, а здобути її для своєї країни. Ти радий за себе, а тут ще вся країна рада за тебе. Це вдвічі приємніше. Чи були нові пропозиції ? Оскільки я одного разу не погодився, навіщо до мене знову звертатися?" – розповідав Абраменко в програмі "Світське життя"

Олександр Абраменко

Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

Зазначимо, що попередній рік Олександра Абраменка був багатий на події в особистому житті. Російська фристайлістка Олександра Орлова народила йому сина, а трохи згодом пара зіграла весілля.

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Нині Абраменко готується до Олімпіади-2022 в Пекіні, яка стартує рівно за дев'ять місяців – 4 лютого.

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