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"Я просив Бога": три роки тому Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном

18 лютого, 15:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наш спортсмен завоював "золото" в змаганнях з фрістайлу

Три роки тому, 18 лютого 2018, Україна завоювала своє третє зимове олімпійське "золото" в історії. Чемпіоном Пхенчхана-2018 став Олександр Абраменко.

"Налаштовувався на подіум, хотілося поборотися за медаль. А медаль виявилася золотою – і моєму щастю немає меж. Я літаю як уві сні або в якійсь казці, – ділився відчуттями Олександр. – Я вийшов на старт спокійним. Чомусь впевнений злегка, я говорив собі, що я можу. Єдине, я просив Бога, щоб він дав мені сил зробити мій кращий стрибок в той момент, коли мені це треба було. Так все і сталося".

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До речі, на зимових Олімпіадах спортсменів нагороджують не відразу після змагань, а на наступний день. Церемонії проходять на головній площі олімпійського парку і на них присутні десятки тисяч глядачів.

До Абраменко у нас були ще два "золота" – Ліллехаммера-1994 і Сочі-2014.

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Першою олімпійською чемпіонкою незалежної України стала фігуристка Оксана Баюл.

А під час Революції Гідности "золото" в Сочі-2014 виграла наша біатлонна команда – Олена Підгрушна, Юлія Джима, Віта Семеренко і Валя Семеренко – в естафетній гонці.

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Олімпійські ігри Оксана Баюл Олімпіада-2018 ОАлександр Абраменко

Джерело: Сегодня|Спорт

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