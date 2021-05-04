Женат на россиянке, но России отказал: день рождения у первого мужчины из Украины, выигравшего зимние ОИ

Сегодня 33 года исполняется фристайлисту Александру Абраменко, который на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 принес нашей стране "золото" в лыжной акробатике

/ Фото: AFP

Во вторник, 4 мая, день рождения отмечает олимпийский чемпион-2018 в лыжной акробатике Александр Абраменко. Фристайлисту, который на Играх в Пхенчхане принес Украине единственное "золото", исполняется 33.

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Напомним, Абраменко стал первым мужчиной из Украины, выигравшим зимнее "золото" ОИ за время независимости. До него это удавалось только девушкам – фигуристке Оксане Баюл в 1994-м и биатлонисткам Вале и Вите Семеренко, Юлии Джиме и Елене Пидгрушной в 2014-м.

Видео "золотой" попытки Абраменко на ОИ-2018

"Настраивался на пьедестал, хотелось побороться за медаль. А медаль оказалась золотой – и моему счастью нет границ. Я летаю как во сне или в какой-то сказке, – делился ощущениями сразу после "золота" ОИ-2018 Александр Абраменко. – Я вышел на старт спокойный. Почему-то уверенный слегка. Я говорил себе, что я могу. Единственное, я просил Бога, чтобы он дал мне сил сделать мой лучший прыжок в тот момент, когда мне это надо было. И так все и случилось"

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Как признавался Абраменко, еще до "золотых" Игр-2018 ему предлагали выступать за Россию.

"Взвесив все за и против, я отказался. Приятно не просто золотую медаль выиграть, а добыть ее для своей страны. Ты рад за себя, а тут еще вся страна рада за тебя. Это вдвойне приятно. Были ли новые предложения? Так как я раз не перешел, зачем ко мне опять обращаться?" – говорил Абраменко в программе "Світське життя"

Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Отметим, что предыдущий год Александра Абраменко был богат событиями в личной жизни. Российская фристайлистка Александра Орлова родила ему сына, а немного позже пара сыграла свадьбу.

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Сейчас Абраменко готовится к Олимпиаде-2022 в Пекине, которая стартует ровно через девять месяцев – 4 февраля.