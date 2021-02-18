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"Я просил Бога": три года назад Александр Абраменко стал олимпийским чемпионом

18 февраля, 15:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наш спортсмен завоевал "золото" в соревнованиях по фристайлу

Три года назад, 18 февраля 2018, Украина завоевала свое третье зимнее олимпийское "золото" в истории. Чемпионом Пхенчхана-2018 стал Александр Абраменко.

"Настраивался на подиум, хотелось побороться за медаль. А медаль оказалась золотой – и моему счастью нет границ. Я летаю как во сне или в какой-то сказке, – делился ощущениями Александр. – Я вышел на старт спокойным. Почему-то уверенный слегка. Я говорил себе, что я могу. Единственное, я просил Бога, чтобы он дал мне сил сделать мой лучший прыжок в тот момент, когда мне это надо было. И так все и случилось".

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Кстати, на зимних Олимпиадах спортсменов награждают не сразу после соревнований, а на следующий день. Церемонии проходят на главной площади олимпийского парка и на них присутствуют десятки тысяч зрителей.

До Абраменко у нас были еще два "золота" – Лиллехаммера-1994 и Сочи-2014.

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Первой олимпийской чемпионкой независимой Украины стала фигуристка Оксана Баюл.

А во время Революции Достоинства "золото" в Сочи-2014 выиграла наша биатлонная команда – Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко и Валя Семеренко – в эстафетной гонке.

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Олимпийские игры Оксана Баюл Олимпиада-2018 Александр Абраменко

Источник: Сегодня|Спорт

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