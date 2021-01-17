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Тонули в снегу! Украинские спортсмены прыгали в сугроб прямо с трамплина

17 января, 10:55

Елена Павлова Елена Павлова

Лыжные акробаты борются с непогодой на сборах в Швейцарии

Сборная Украины по фристайлу проходит сборы на горно-лыжном курорте в Швейцарии. И после сильных снегопадов на этой неделе оказалась буквально по пояс в снегу. Нашим лыжным акробатам пришлось выдумывать новый вид спорта – ныряние в снег с трамплина, а также брать в руки лопаты и расчищать место для занятий.

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Украинские фристайлисты в снегах Швейцарии

Украинские фристайлисты в снегах Швейцарии / Фото: Facebook

"Приятное зимнее явление, но на три дня все замерло, только сейчас пустили на склон, где расположены трамплины. Придется потрудиться для восстановления трамплинов и процесса тренировок. Но ребята в хорошем настроении. Кто-то успевает и по-хорошему "подурачиться", придумывая новый вид фристайла – "ныряние в снег с трамплина", – сообщили представители сборной на страничке Freestyle Aerials.

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А пока украинские фристайлисты во главе с олимпийским чемпионом Александром Абраменко противостояли природным явлениям в Швейцарии, в российском Ярославле проходят второй и третий этап Кубка мира. Но наша сборная в них не участвует.

Напомним, что летом коронавирус обнаружили у двух фристайлистов сборной Украины.

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Смотрите, как тренировалась сборная Украины по фристайлу

Прыжки украинских фристайлистов

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Швейцария снег снегопад фристайл сугробы Александр Абраменко лыжная акробатика
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