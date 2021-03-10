Котовский круче Абраменко! Нашего чемпиона затмил юнец

В Нур-Султане сегодня был разыгран комплект медалей чемпионата мира по фристайлу. Сенсационно выступил 19-летний украинец Дмитрий Котовский. Он попал в суперфинал.

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В число 12-ти финалистов попало сразу трое украинцев: олимпийский чемпион Александр Абраменко и два дебютанта Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

У финале спортсмены исполняли два прыжка – и лучший результат учитывался для выхода в суперфинал. Окипнюк – занял 12-е место. Абраменко из-за неудачного приземления стал лишь десятым а вот Котовский вышел в шестерку лучших! И хоть за медаль не удалось побороться, но мы увидели, что у Абраменка подрастает серьезный конкурент перед Олимпиадой в Пекине-2022. Котовский занял шестое место.

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Победу на соревнованиях одержал представитель России Максим Буров.

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