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Котовський крутіше Абраменка! Нашого чемпіона затьмарив молодик

10 березня, 16:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Фрістайлісти розіграли медалі чемпіонату світу

У Нур-Султані сьогодні був розіграний комплект медалей чемпіонату світу з фрістайлу. Сенсаційно виступив 19-річний українець Дмитро Котовський. Він потрапив до суперфіналу.

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У число 12-ти фіналістів потрапило відразу троє українців: олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та два дебютанти Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський.

У фіналі спортсмени виконували два стрибки – і кращий результат враховувався для виходу в суперфінал. Окіпнюк – зайняв 12-е місце. Абраменко через невдале приземлення став лише десятим, а ось 19-річний Котовський вийшов у шістку кращих! І хоч за медаль не вдалося поборотися, але ми побачили, що у Абраменко підростає серйозний конкурент перед Олімпіадою в Пекіні-2022. Котовський посів шосте місце.

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Перемогу на змаганнях здобув представник Росії Максим Буров.

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фрістайл чемпіонат світу ОАлександр Абраменко
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