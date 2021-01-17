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Тонули в снігу! Українські спортсмени стрибали в замет прямо з трампліну

17 січня, 10:55

Олена Павлова Олена Павлова

Лижні акробати борються з негодою на зборах в Швейцарії

Збірна України з фрістайлу проходить збори на гірсько-лижному курорті в Швейцарії. І після сильних снігопадів на цьому тижні опинилася буквально по пояс в снігу. Нашим лижним акробатам довелося вигадувати новий вид спорту – пірнання в сніг з трампліну, а також брати в руки лопати і розчищати місце для занять.

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Українські фрістайлісти в снігах Швейцарії

Українські фрістайлісти в снігах Швейцарії / Фото: Facebook

"Приємне зимове явище, але на три дні все завмерло, тільки зараз пустили на схил, де розташовані трампліни. Доведеться попрацювати для відновлення трамплінів і процесу тренувань. Але всі в гарному настрої. Хтось встигає і по-доброму "подуріти", придумуючи новий вид фрістайлу – "пірнання в сніг з трампліну", – повідомили представники збірної на сторінці Freestyle Aerials.

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А поки українські фрістайлісти на чолі з олімпійським чемпіоном Олександром Абраменком протистояли природним явищам в Швейцарії, в російському Ярославлі проходять другий і третій етап Кубка Світу. Але наша збірна в них участі не бере.

Нагадаємо, що влітку коронавірус виявили у двох фрістайлістов збірної України.

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Дивіться, як тренувалася збірна України з фрістайлу

Стрибки українських фристайлістів

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Швейцарія сніг снігопад фрістайл замети ОАлександр Абраменко лижна акробатика
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