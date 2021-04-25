Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту

Чарівна віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту занурилася в басейн з холодною водою, після чого скривилася так, наче з'їла лимон

Юлія Левченко / Фото: Instagram

Легкоатлетка Юлія Левченко, яку читачі Segodnya.ua визнали секс-символом українського спорту, продовжує готуватися в Туреччині до літньої Олімпіади в Токіо.

Реклама

В Антальї віцечемпіонка світу-2017 у стрибках у висоту вирішила тимчасово змінити профіль і потренувати стрибки в довжину. Причому для цього вибрала незвичайну локацію – пляж.

А після цих стрибків Юлія Левченко опублікувала відео, від перегляду якого красуню стає просто шкода. Блондинка в бікіні занурилася в басейн з дуже холодною водою. У цей момент обличчя спортсменки стало таким, наче вона з'їла лимон. Видно було, Юлія переживає відчуття не з приємних.

Але, очевидно, без таких загартовувальних процедур, якщо хочеш стати олімпійською чемпіонкою, не обійтися.

Юлія Левченко в басейні Відео: Instagram

Реклама

Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі 23-річна уродженка Донецької області Юлія Левченко посіла четверте місце. Більш високий результат показати їй не дала травма спини, що далася взнаки.

Дивіться яскраві фото Юлії Левченко

Реклама

Реклама

Юлія Левченко прокатилася на найдовшому тролеї України Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама