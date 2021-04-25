Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту

Юлія Левченко / Фото: Instagram
Легкоатлетка Юлія Левченко, яку читачі Segodnya.ua визнали секс-символом українського спорту, продовжує готуватися в Туреччині до літньої Олімпіади в Токіо.
В Антальї віцечемпіонка світу-2017 у стрибках у висоту вирішила тимчасово змінити профіль і потренувати стрибки в довжину. Причому для цього вибрала незвичайну локацію – пляж.
А після цих стрибків Юлія Левченко опублікувала відео, від перегляду якого красуню стає просто шкода. Блондинка в бікіні занурилася в басейн з дуже холодною водою. У цей момент обличчя спортсменки стало таким, наче вона з'їла лимон. Видно було, Юлія переживає відчуття не з приємних.
Але, очевидно, без таких загартовувальних процедур, якщо хочеш стати олімпійською чемпіонкою, не обійтися.
Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі 23-річна уродженка Донецької області Юлія Левченко посіла четверте місце. Більш високий результат показати їй не дала травма спини, що далася взнаки.
Дивіться яскраві фото Юлії Левченко
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