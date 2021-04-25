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Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту

25 квітня, 18:09

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Чарівна віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту занурилася в басейн з холодною водою, після чого скривилася так, наче з'їла лимон

Юлія Левченко

Юлія Левченко / Фото: Instagram

Легкоатлетка Юлія Левченко, яку читачі Segodnya.ua визнали секс-символом українського спорту, продовжує готуватися в Туреччині до літньої Олімпіади в Токіо.

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В Антальї віцечемпіонка світу-2017 у стрибках у висоту вирішила тимчасово змінити профіль і потренувати стрибки в довжину. Причому для цього вибрала незвичайну локацію – пляж.

А після цих стрибків Юлія Левченко опублікувала відео, від перегляду якого красуню стає просто шкода. Блондинка в бікіні занурилася в басейн з дуже холодною водою. У цей момент обличчя спортсменки стало таким, наче вона з'їла лимон. Видно було, Юлія переживає відчуття не з приємних.

Але, очевидно, без таких загартовувальних процедур, якщо хочеш стати олімпійською чемпіонкою, не обійтися.

Юлія Левченко в басейні Відео: Instagram
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Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі 23-річна уродженка Донецької області Юлія Левченко посіла четверте місце. Більш високий результат показати їй не дала травма спини, що далася взнаки.

Дивіться яскраві фото Юлії Левченко

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легка атлетика спортсменка Юлія Левченко WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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