Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спорта

Очаровательная вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту погрузилась в бассейн с холодной водой, после чего скривилась так, словно съела лимон

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Легкоатлетка Юлия Левченко, которую читатели Segodnya.ua признали секс-символом украинского спорта, продолжает готовиться в Турции к летней Олимпиаде в Токио.

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В Анталье вице-чемпионка мира-2017 по прыжкам в высоту решила временно сменить профиль и потренировать прыжки в длину. Причем для этого выбрала необычную локацию – пляж.

А после этих прыжков Юлия Левченко опубликовала видео, от просмотра которого красотку становится жалко. Блондинка в бикини погрузилась в бассейн с очень холодной водой. В этот момент лицо у спортсменки сделалось таким, словно она съела лимон. Видно было, Юлия переживает ощущения не из приятных.

Но, очевидно, без таких процедур закаливания, если хочешь стать олимпийской чемпионкой, не обойтись.

Юлия Левченко в бассейне Видео: Instagram

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Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше 23-летняя уроженка Донецкой области Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, напомнившая о себе.

Смотрите яркие фото Юлии Левченко

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