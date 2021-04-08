Русский
$ 27,89
33,14
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Секс-символ українського спорту знайшла плюси в похмурій погоді

8 квітня, 15:56

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Легкоатлетка Юлія Левченко не сумує і намагається залишатися оптимісткою

Похолодання зі снігом в Україні в ці дні далеко не у всіх викликало позитивні емоції. А ось прекрасна стрибунка у висоту Юлія Левченко вміють знаходити позитив у всьому. Навіть коли на вулиці сніг і дощ.

Реклама

Тим часом, Дар'я Білодід грайливо побажала гарного дня, Марина Бех обурилася.

23-річна красуня Левченко потрапила під дощ, але зуміла завернути це в позитивну новину, обдарувавши шанувальників своєї чарівної усмішкою:

"Плюси дощу – волосся з укладанням".

Нагадаємо, наші читачі обрали Левченко секс-символом українського спорту.

Юлія Левченко
Реклама

Юлія Левченко / Фото: Instagram

Уродженка Донецької області – призерка чемпіонату світу з легкої атлетики. У цьому році вона зайняла четверте місце на чемпіонаті Європи, що не діставшись до медалі через травму. Після цього дівчина дозволила собі відпочити в Єгипті.

Юлія Левченко

Юлія Левченко / Фото: Instagram

Зараз вона починає підготовку до літніх Олімпійських ігор, які пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Реклама

Нещодавно українська красуня розсмішила своїх фанатів: "Як схуднути швидко, Google?"

Згадаймо, як Юля каталася на тролеї:

Юлія Левченко прокатилася на найдовшому тролеї України Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

легка атлетика відео погода дощ зачіска Юлія Левченко укладка волос
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рейтинг зростання світових рекордів: чому дискоболи крутіше спринтерів
Рейтинг зростання світових рекордів: чому дискоболи крутіше спринтерівІнші
Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонами
Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонамиІнші
Оце так бюст! Космічні груди Марини Бех-Романчук
Оце так бюст! Космічні груди Марини Бех-РоманчукІнші
Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним вином
Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним виномІнші
Гольфістка з Мілана зведе з розуму будь-кого: гарячі фото Елеонори
Гольфістка з Мілана зведе з розуму будь-кого: гарячі фото ЕлеонориІнші
Помилуйтеся нею без штанги! Українська сенсація важкої атлетики Каміла Конотоп поза спортом
Помилуйтеся нею без штанги! Українська сенсація важкої атлетики Каміла Конотоп поза спортомІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти