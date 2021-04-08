Секс-символ українського спорту знайшла плюси в похмурій погоді

Похолодання зі снігом в Україні в ці дні далеко не у всіх викликало позитивні емоції. А ось прекрасна стрибунка у висоту Юлія Левченко вміють знаходити позитив у всьому. Навіть коли на вулиці сніг і дощ.
Тим часом, Дар'я Білодід грайливо побажала гарного дня, Марина Бех обурилася.
23-річна красуня Левченко потрапила під дощ, але зуміла завернути це в позитивну новину, обдарувавши шанувальників своєї чарівної усмішкою:
"Плюси дощу – волосся з укладанням".
Нагадаємо, наші читачі обрали Левченко секс-символом українського спорту.
Юлія Левченко / Фото: Instagram
Уродженка Донецької області – призерка чемпіонату світу з легкої атлетики. У цьому році вона зайняла четверте місце на чемпіонаті Європи, що не діставшись до медалі через травму. Після цього дівчина дозволила собі відпочити в Єгипті.
Юлія Левченко / Фото: Instagram
Зараз вона починає підготовку до літніх Олімпійських ігор, які пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня.
Нещодавно українська красуня розсмішила своїх фанатів: "Як схуднути швидко, Google?"
Згадаймо, як Юля каталася на тролеї:
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