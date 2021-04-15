Ідеальна жінка! Стрибунка Левченко захопила фанатів вічною красою

Українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася новим фото в соціальних мережах і ніжним образом захопила своїх шанувальників

Титулована українська стрибунка у висоту Юлія Левченко зводить з розуму однієї посмішкою, але й задумливі фото легкоатлетки викликають на її сторінці в Instagram ажіотаж. Сьогодні після прогулянки на роликах Юлія показала знімок у ніжній летючій блузі з повітряною зачіскою.

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"Вау, це чарівно", "Неймовірна", "Вічна краса", "Ідеальна жінка", – навперебій хвалили Левченко її шанувальники.

Реклама Юлія Левченко / Фото: Instagram В тренді Український штангіст "порвав" усіх у Москві

Раніше Левченко поділилася знімком в чалмі з Хургади. Її шанувальники захопилися: "Вау! Яка красуня!", Але додали: "От би ще ніжки показала".

Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі 23-річна уродженка Донецької області Юлія Левченко зайняла четверте місце. Більш високий результат показати їй завадила травма спини, яка періодично про себе нагадувала. Влітку срібна призерка чемпіонату світу-2017 збирається виступити на Олімпійських іграх в Токіо.

Дивіться, яку укладку зробила собі Юлія Левченко

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