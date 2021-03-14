Секс-символ українського спорту здивувала своїм виглядом в Єгипті

Секс-символ українського спорту Юлія Левченко після не дуже вдалого виступу на чемпіонаті Європи в закритому приміщенні в Польщі, де вона посіла лише четверте місце в стрибках у висоту, вирішила гарненько відпочити.
Чарівна легкоатлетка вирушила до Єгипту, і вже поділилася фотографією з Хургади у себе в Instagram.
"Люблю сонце", – так 23-річна Юлія Левченко підписала знімок, на якому вона постала перед фоловерами в оригінальній помаранчевій чалмі
А вона Юлії пасує!
- "Вау, яка красуня!"
- "Тобі подобається сонце, а мені подобаєшся ти"
- "Супер супер супер супер чудова!"
- "Прекрасна! От якби ще фото було в повний зріст", – так відреагували на незвичайний образ Юлії Левченко її фоловери
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Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі "золото" виграла інша українка Ярослава Магучіх, котра подолала планку на висоті два метри. Другою стала її співвітчизниця Ірина Геращенко (1.98), Юлія Левченко ж замкнула ТОП-4 з результатом 1.94.
Дивіться більше фото Юлії Левченко
Нагадаємо, не так давно Юлія Левченко проїхалася на найдовшому тролеї України і підкорила Говерлу.
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