Секс-символ українського спорту здивувала своїм виглядом в Єгипті

Секс-символ українського спорту Юлія Левченко після не дуже вдалого виступу на чемпіонаті Європи в закритому приміщенні в Польщі, де вона посіла лише четверте місце в стрибках у висоту, вирішила гарненько відпочити.

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Чарівна легкоатлетка вирушила до Єгипту, і вже поділилася фотографією з Хургади у себе в Instagram.

"Люблю сонце", – так 23-річна Юлія Левченко підписала знімок, на якому вона постала перед фоловерами в оригінальній помаранчевій чалмі

А вона Юлії пасує!

"Вау, яка красуня!"

"Тобі подобається сонце, а мені подобаєшся ти"

"Супер супер супер супер чудова!"

"Прекрасна! От якби ще фото було в повний зріст", – так відреагували на незвичайний образ Юлії Левченко її фоловери

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Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі "золото" виграла інша українка Ярослава Магучіх, котра подолала планку на висоті два метри. Другою стала її співвітчизниця Ірина Геращенко (1.98), Юлія Левченко ж замкнула ТОП-4 з результатом 1.94.

Дивіться більше фото Юлії Левченко

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Нагадаємо, не так давно Юлія Левченко проїхалася на найдовшому тролеї України і підкорила Говерлу.

Юлія Левченко прокатилася на найдовшому тролеї України Відео: Instagram

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