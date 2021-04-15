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Идеальная женщина! Прыгунья Левченко восхитила фанатов вечной красотой

15 апреля, 20:28

Елена Павлова Елена Павлова

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась новым фото в социальных сетях и нежным образом восхитила своих поклонников

Титулованная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко сводит с ума одной улыбкой, но и задумчивые фото легкоатлетки вызывают на ее страничке в Instagram ажиотаж. Сегодня после прогулки на роликах Юлия показала снимок в нежной летящей блузе с воздушной прической.

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"Вау, это очаровательно", "Невероятная", "Вечная красота", "Идеальная женщина", – наперебой хвалили Левченко ее поклонники.

Юлия Левченко
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Юлия Левченко / Фото: Instagram

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Ранее Левченко поделилась снимком в чалме из Хургады. Ее поклонники восхитились: "Вау! Какая красотка!", но добавили: "Вот бы еще ножки показала".

Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше 23-летняя уроженка Донецкой области Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, которая периодически о себе напоминала. Летом серебряная призерка чемпионата мира-2017 собирается выступить на Олимпийских играх в Токио.

Смотрите, какую укладку сделала себе Юлия Левченко

Юлия Левченко – укладка в дождь

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легкая атлетика Прыжки в высоту Юлия Левченко
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