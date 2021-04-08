Секс-символ украинского спорта нашла плюсы в ненастной погоде

Похолодание со снегом в Украине в эти дни далеко не у всех вызвало позитивные эмоции. А вот прекрасная прыгунья в высоту Юлия Левченко умеют находить позитив во всем. Даже когда на улице снег и дождь.

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Тем временем, Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутилась.

23-летняя красавица Левченко попала под дождь, но сумела обратить это в положительную новость, одарив поклонников своей неотразимой улыбкой:

"Плюсы дождя – волосы с укладкой".

Юлия Левченко – укладка в дождь

Напомним, наши читатели выбрали Левченко секс-символом украинского спорта.

Реклама Юлия Левченко / Фото: Instagram

Уроженка Донецкой области – призерка чемпионата мира по легкой атлетике. В этом году она заняла четвертое место на чемпионате Европы, не добравшись до медали из-за травмы. После этого девушка позволила себе отдохнуть в Египте.

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Сейчас она начинает подготовку к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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Недавно украинская красотка рассмешила своих фанатов: "Как похудеть быстро, Google?"

Вспомним, как Юля каталась на троллее:

Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины Видео: Instagram

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