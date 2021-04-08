Секс-символ украинского спорта нашла плюсы в ненастной погоде

Похолодание со снегом в Украине в эти дни далеко не у всех вызвало позитивные эмоции. А вот прекрасная прыгунья в высоту Юлия Левченко умеют находить позитив во всем. Даже когда на улице снег и дождь.
Тем временем, Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутилась.
23-летняя красавица Левченко попала под дождь, но сумела обратить это в положительную новость, одарив поклонников своей неотразимой улыбкой:
"Плюсы дождя – волосы с укладкой".
Напомним, наши читатели выбрали Левченко секс-символом украинского спорта.
Юлия Левченко / Фото: Instagram
Уроженка Донецкой области – призерка чемпионата мира по легкой атлетике. В этом году она заняла четвертое место на чемпионате Европы, не добравшись до медали из-за травмы. После этого девушка позволила себе отдохнуть в Египте.
Юлия Левченко / Фото: Instagram
Сейчас она начинает подготовку к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
Недавно украинская красотка рассмешила своих фанатов: "Как похудеть быстро, Google?"
Вспомним, как Юля каталась на троллее:
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