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Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутилась

8 апреля, 11:29

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинские спортсменки-красавицы делятся своим настроением

Звезды нашего спорта продолжают активно общаться с почитателями таланта в соцсетях. В частности, свои эмоции от весны высказали одни из главных спортсменок-красавиц Украины. Сегодня чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед выложила небольшой видеоролик с приятными пожеланиями. А вот легкоатлетка Марина Бех-Романчук злится из-за холодов.

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Недавно Белодед в красном платье распустила волосы.

Даша на своей страничке в соцсетях пожелала всем хорошего дня (на английском), загадочно усмехнувшись из-за очков.

Дарья Белодед в очках

Кстати, Белодед после нескольких поражений вновь придется доказывать свой высокий уровень на чемпионате Европы. Пройдет он в португальском Лиссабоне на следующей неделе – с 16 по 18 апреля.

А вот у прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук настроение противоположное. Секси-легкоатлетка на этот раз закуталась в курточку, даже сидя за рулем автомобиля. Возмущение у девушки вызвал снегопад в начале апреля.

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Мариан Бех за рулем в снег в апреле
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Думается, Марине следует брать пример с коллеги по олимпийской сборной, ведь, как известно, у природы нет плохой погоды.

На днях Марина Бех на тренировке захотела в постель и вспомнила о муже.

Вспомним, как Даша ехала в снегопад в феврале:

Дарья Белодед в снегопад за рулем

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