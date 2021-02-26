"Как похудеть быстро, Google?" Украинская красотка рассмешила своих фанатов

Одна из самых красивых спортсменок Украины Юлия Левченко накануне прихода весны задала вопрос, который волнует многих женщин, да и мужчин.

Реклама

Читайте также: Неземная красота Левченко заставила мужчин признаваться в любви после ночной прогулки

"Ok, Google. Как похудеть быстро?", – подписала свою фотография Юля в Instagram.

Этим вопросом спортсменка только рассмешила своих подписчиков, ведь тело девушки просто идеально.

Реклама

Юлия Левченко вошла в состав сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Турнир пройдет в польском Торуне с 4 по 7 марта.

Левченко – серебряная призерка чемпионата мира 2017 года на открытых стадионах. Также она брала "серебро" и "бронзу" континентальных первенств в залах.

Юля считается одной из самых красивых спортсменок Украины и с этим сложно не согласиться.

Реклама

Осенью Левченко покорила Говерлу и прокатилась на самом длинном троллее Украины. Отметим, что длина троллея составляет 1130 метров с перепадом высоты более 190 м.

Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама