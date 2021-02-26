Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Как похудеть быстро, Google?" Украинская красотка рассмешила своих фанатов

26 февраля, 11:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юлия Левченко в ожидании весны

Одна из самых красивых спортсменок Украины Юлия Левченко накануне прихода весны задала вопрос, который волнует многих женщин, да и мужчин.

Реклама

Читайте также: Неземная красота Левченко заставила мужчин признаваться в любви после ночной прогулки

"Ok, Google. Как похудеть быстро?", – подписала свою фотография Юля в Instagram.

Этим вопросом спортсменка только рассмешила своих подписчиков, ведь тело девушки просто идеально.

Реклама

Юлия Левченко вошла в состав сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Турнир пройдет в польском Торуне с 4 по 7 марта.

Левченко – серебряная призерка чемпионата мира 2017 года на открытых стадионах. Также она брала "серебро" и "бронзу" континентальных первенств в залах.

В тренде
"Шахтер" и "Динамо" идут дальше! Результаты ответных матчей 1/16 Лиги Европы

Юля считается одной из самых красивых спортсменок Украины и с этим сложно не согласиться.

Реклама

Осенью Левченко покорила Говерлу и прокатилась на самом длинном троллее Украины. Отметим, что длина троллея составляет 1130 метров с перепадом высоты более 190 м.

Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Прыжки в высоту Юлия Левченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтаетДругие
Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спорте
Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спортеДругие
Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лице
Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лицеДругие
Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездой
Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездойДругие
"Русские – пустоголовые": россиян не любят в других сборных и сравнили с обезьянойДругие
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфистки
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфисткиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять