"Невероятная" Левченко сводит с ума одной улыбкой, а в полный рост убивает наповал

Титулованная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко вернулась из теплого Египтаи уже приступила к пробежкам по улицам Киева. И как любая девушка была очень рада новой паре обуви.

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Только поклонники Юлии смотрели не столько на ее кроссовки, сколько на сияющую улыбку украинской красавицы. "Нельзя быть такой неимоверной", "Такая красивая и свежая", "Настолько красива... Достаточно увидеть тебя, чтобы озарить мой день", "Невероятная улыбка", – засыпали комплиментами Левченко.

Реклама Юлия Левченко / Фото: Instagram

Ранее Левченко поделилась снимком в чалме из Хургады. Ее поклонники восхитились: "Вау! Какая красотка!", но добавили: "Вот бы еще ножки показала".

Юлия Левченко / Фото: Instagram

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Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше 23-летняя уроженка Донецкой области Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, которая периодически о себе напоминала. Летом серебряная призерка чемпионата мира-2017 собирается выступить на Олимпийских играх в Токио.

Смотрите, какой завтрак у Юлии Левченко

Завтрак Юлии Левченко Видео: Instagram

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