Секс-символ українського спорту вразила неймовірно ніжним фото

Приваблива стрибунка у висоту Юлія Левченко постала в новому образі, показавши свіжі фотографії на своїй сторінці в Instagram

Легкоатлетка-красуня Юлія Левченко продовжує завойовувати прихильників не тільки свого спортивного таланту, а й краси. Сьогодні дівчина показала незвичайні фотографії – як в образі моделі, так і спортсменки.

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На першому кадрі Юлія розпустила своє прекрасне волосся і, злегка прикривши тіло чи блузкою, чи сукнею, постала із загадковою легкою посмішкою.

Однак це не означає, що Левченко забула про свою основну професію і на кадрах в "історії" Instagram показала перетворення. Водночас дівчина не прогавила можливості похвалитися своїми стрункими ніжками, на яких, правда, залишилися відбитки від "млинців" – результат занять у тренажерному залі.

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Ще на одному цікавому фото стрибунка, яку наші читачі визнали секс-символом українського спорту, з'явилася в спортивному вбранні в стилі casual.

Тим часом, українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину. Левченко також збирається представляти нашу країну на Іграх-2020 в Токіо цього літа.

Дивіться, як Юля показала свою укладку волосся після дощу:

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