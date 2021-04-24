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Дівчина-кішка Левченко знайшла дивовижний спосіб дивитися на світ

24 квітня, 01:46

Олена Павлова Олена Павлова

Українська легкоатлетка Юлія Левченко готується до Олімпіади-2020 у Туреччині, але встигає трохи подуріти під час тренувань на галявині

Титулована українська стрибунка у висоту Юлія Левченко зводить з розуму однієї посмішкою, але якщо постарається, може здивувати і своїми позами. Зараз віце-чемпіонка світу-2017 по легкій атлетиці готується до літніх Олімпійських ігор-2020 у сонячній Туреччині і радує своїх шанувальників фото з тренувань і відпочинку.

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"Можливо, є інший спосіб побачити цей світ", – підписала фото в Instagram вниз головою Левченко

"Дівчина-кішка", "Грація", "Нове лого Джордана", "Жива статуя", – жартівливо відгукнулися численні фоловери Юлії.

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Раніше Левченко поділилася знімком в чалмі з Хургади. Її шанувальники захопилися: "Вау! Яка красуня!", Але додали: "От би ще ніжки показала".

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи в Польщі 23-річна уродженка Донецької області Юлія Левченко зайняла четверте місце. Більш високий результат показати їй завадила травма спини, яка періодично про себе нагадувала. Влітку срібна призерка чемпіонату світу-2017 збирається виступити на Олімпійських іграх в Токіо.

Дивіться, яку укладку зробила собі Юлія Левченко

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легка атлетика Стрибки у висоту Юлія Левченко розминка
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