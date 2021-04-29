Українська волейболістка постить гарячі фото в очікуванні тепла

Волейболістка-красуня з України Людмила Осачук показала, що в цей же час рік тому насолоджувалася теплом. А зараз вона сумує і чекає, коли ж налагодиться погода

/ Фото: Instagram

Українська волейболістка Людмила Осачук поділилася пікантним знімком в Instagram. Спортсменка опублікувала фото, на якому вона позує в спортивній білизні на дерев'яному містку.

Дівчина скаржиться, що в минулому році в цей час вже було тепло і можна було гуляти на вулиці в більш відвертих нарядах. "В минулому році весна була тепліше", – підписала фото Людмила.

Людмила Осачук грає за луцький клуб "Волинь-Університет-ОДЮСШ". З волинською командою вона вигравала срібні медалі чемпіонату України, а також двічі брала "бронзу".

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