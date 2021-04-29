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Украинская волейболистка постит горячие фото в ожидании тепла

29 апреля, 16:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Волейболистка-красотка из Украины Людмила Осачук показала, как в это же время год назад наслаждалась теплом. А сейчас она грустит и ждет, когда же наладится погода

/ Фото: Instagram

Украинская волейболистка Людмила Осачук поделилась пикантным снимком в Instagram. Спортсменка опубликовала фото, на котором она позирует в спортивном белье на деревянном мостике.

Девушка жалуется, что в прошлом году в это время уже было тепло и можно было гулять на улице в более откровенных нарядах. "В прошлом году весна была теплее", – подписала фото Людмила.

Людмила Осачук играет за луцкий клуб "Волынь-Университет-ОДЮСШ". С волынской командой она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также дважды брала "бронзу".

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