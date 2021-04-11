Тренер вдарив гравця з водного поло: дивна реакція мами

Жінка, сина якої побили, відмовилася подавати заяву до органів

У Москві тренер вдарив 16-річного спортсмена через "образи" на свою адресу, інформує російський канал 112. Цікаво, що буквально днями в Росії лижники побилися після фінішу.

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Новий інцидент стався після матчу з водного поло – молодий гравець Левон Хучуа обурювався поведінкою наставника з сусідньої команди. Підліток ділився враженнями зі своїми товаришами і казав, що, мовляв, тренер нечесно судив гру.

Тренеру ці слова не сподобалися, і коли він проходив повз Левона, "випадково" зачепив його плечем. Спортсмен у відповідь кинув у чоловіка рушником, на що і отримав важкий удар в обличчя.

Водне поло / Фото: Instagram

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Хучуа відбувся забоєм і гематомою обличчя. Що цікаво, мама хлопчика заяву до поліції не написала. Однак перевірка все ж здійснюється за фактом звернення лікарів.

Не виключено, тренеру ще доведеться відповісти.

Раніше до бійки дійшло на турнірі з футболу в Москві.

Бійка футболістів у Росії Відео: Mash

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував усіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

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