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У хід пішли палиці: в Росії лижники побилися після фінішу

31 березня, 16:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бикова і Афанасьєва дискваліфікували

Бійкою завершився командний спринт чемпіонату Росії з лижних гонок. Два спортсмени посварилися після фінішу півфінальної гонки.

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Владислав Афанасьєв і Антон Биков, які влаштували сутичку після фінішу півфінальної гонки в рамках чоловічого командного спринту на чемпіонаті Росії, заробили для своїх команд дискваліфікації.

Відразу після гонки Антон Биков, який представляє команду Татарстану, став кричати на Афанасьєва, який виступає за Удмуртію, а потім ударив того ногою. Афанасьєв відповів суперникові, вдаривши його палицею у відповідь. Сутичка і нецензурна лайка лижників потрапили в телетрансляцію. Що стало причиною конфлікту поки невідомо. Але спортсменів вже вигнали з чемпіонату.

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бійка лижні гонки російські спортсмени

Джерело: sport24.ru

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