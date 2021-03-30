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Ти що робиш?! Відео масової бійки на аматорському турнірі з футболу

30 березня, 11:43

Олег Люлька Олег Люлька

Воротар пішов на воротаря, але цим справа не обмежилася

У Москві на аматорському футбольному турнірі Urban League сталася бійка. Інцидент трапився в матчі півфіналу "Золотого плей-оф" між командами FC World Class і "На футболі".

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На 56-й хвилині зустрічі, за рахунку 6:3 на користь FC World Class, гравець команди "На футболі" Арбі Дудаєв спочатку вдарив футболіста FC World Class Олександра Антонова, а потім тренера і гравця суперників Іллю Маділова.

Воротар команди "На футболі" Радик Клоян, водночас, накинувся на голкіпера FC World Class Дмитра Шевченка. Все це супроводжувалося криками "Ти чо робиш?!" і нецензурною лайкою.

Бійка футболістів у Росії Відео: Mash

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Як повідомляє телеграм-канал Mash, за підсумками бійки Дудаєву показали червону картку і виписали безстрокову дискваліфікацію. Клояна відсторонили на п'ять матчів турніру.

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Раніше ми писали, що в Росії турнір з дзюдо перетворився на масову бійку. Конфлікт організували чи вболівальники, чи самі спортсмени.

Також ми розповідали, що 10-річні хокеїсти влаштували масову бійку в Оренбурзькій області.

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бійка футболісти чемпіонат Росії
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