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Тренер ударил игрока по водному поло: удивительная реакция мамы

11 апреля, 16:54

Олег Люлька Олег Люлька

Родительница, несмотря на рукоприкладство по отношению к сыну, отказалась подавать заявление в органы

В Москве тренер ударил 16-летнего спортсмена из-за "оскорблений" в свою сторону, информирует российский канал 112. Интересно, что буквально на днях в России лыжники подрались после финиша.

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Новый инцидент произошел после матча по водному поло – молодой игрок Левон Хучуа возмущался поведением наставника из соседней команды. Подросток делился впечатлениями со своими товарищами и говорил, что, мол, тренер нечестно судил игру.

Тренеру эти слова не понравились, и когда он проходил мимо Левона, "случайно" зацепил его плечом. Спортсмен в ответ кинул в мужчину полотенцем, на что и получил тяжелый удар в лицо.

Водное поло

Водное поло / Фото: Instagram

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Хучуа отделался ушибом и гематомой лица. Что интересно, мама мальчика заявление в полицию писать не стала. Однако проверка все же проводится по факту обращения врачей.

Не исключено, тренеру еще придется ответить.

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