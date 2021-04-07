Массовый хахач в баскетболе: бросок за ногу и разборки стенка на стенку (видео)

Два игрока НБА были даже удалены с площадки уже в первой четверти

В Америке драки во время матчей случаются не только в хоккее. В НБА тоже иногда любят помахать кулаками. Этой ночью было жарко на площадке в Торонто, где схлестнулись игроки местных Рэпторс и Лейкерс. А форвард "динозавров" О Джи Ануноби и центровой калифорнийцев Монтрез Харрелл затем были удалены.

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Драка в матче Торонто и Лейкерс / Фото: Reuters

За 2:24 до конца стартовой четверти в Канаде Ануноби и Деннис Шредер сцепились под кольцом после того, как Ануноби попытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве. После жесткого фола Шредера Ануноби схватил игрока Лейкерс и борцовским приемом уронил его на паркет. Харрелл поспешил на помощь партнеру по команде и грубо оттолкнул Гэри Трента. И – понеслось.

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В итоге Ануноби покинул площадку с двумя очками за 10 минут, Харрелл не успел отметиться результативными действиями за проведенные на паркете две минуты. А матч закончился гостевой победой Лейкерс со счетом 110:101. Команда из Лос-Анджелеса сейчас занимает пятое место в Западной конференции, а Рэпторс – только 11-е на Востоке.

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Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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