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Этот старичок вас взбодрит! В 87 лет чемпион НБА возобновит карьеру и уже тренируется

2 апреля, 08:55

Елена Павлова Елена Павлова

Билл Расселл здорово повеселил всех 1-го апреля

Легендарный центровой и 11-кратный чемпион НБА в составе Бостон Селтикс Билл Расселл обладает отличным чувством юмора. 1 апреля он объявил о том, что возобновляет карьеру и возвращается в лигу. В своем аккаунте в Twitter 87-летний Расселл даже выложил видео своей тренировки и шутливой надписи.

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"На прошлой неделе команда связалась со мной и объявила, что им нужен 208-сантиметровый, сейчас уже 200-сантиметровый, лучший специалист по игре в защите в истории. Пришло время набрать игровую форму!" – написал 11-кратный чемпион НБА, здорово повеселив своих читателей

Ранее мы писали, что звезда реалити-шоу Кардашьян собирается выйти за игрока НБА, но фанаты в гневе.

Мы также сообщали, что "волшебный" чемпион ради прививки от COVID-19 залез на крышу.

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1 апреля шутка тренировка НБА баскетболист Бостон Селтикс Билл Расселл
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