Голые девушки в прямом эфире! Звезду НБА выгнали с телевидения

Телеканал ESPN прекратил сотрудничество с аналитиком НБА и легендой Бостон Селтикс Полом Пирсом. Баскетболист в соцсетях показал, как развлекается с девушками.

43-летний Пирс вышел в прямой эфир в Instagram в пятницу вечером. В комнате, откуда велась трансляция, были женщины в нижнем белье, которые делали массаж и танцевали тверк на полу. Пирс и его друзья играли в покер, курили и пили. Видео вызвало большой резонанс в социальных сетях и ESPN уволил эксперта.

Paul Pierce out of his damn mind on IG Live pic.twitter.com/AhGXnM6l2m