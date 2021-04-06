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Голые девушки в прямом эфире! Звезду НБА выгнали с телевидения

6 апреля, 12:33

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Пол Пирс поплатился за трансляцию вечеринки

Телеканал ESPN прекратил сотрудничество с аналитиком НБА и легендой Бостон Селтикс Полом Пирсом. Баскетболист в соцсетях показал, как развлекается с девушками.

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43-летний Пирс вышел в прямой эфир в Instagram в пятницу вечером. В комнате, откуда велась трансляция, были женщины в нижнем белье, которые делали массаж и танцевали тверк на полу. Пирс и его друзья играли в покер, курили и пили. Видео вызвало большой резонанс в социальных сетях и ESPN уволил эксперта.

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В 2008 году Пирс в составе Бостона стал чемпионом НБА, 10 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА и является вторым по результативности игроком в истории Селтикс. Пирс работал на ESPN с тех пор, как завершил карьеру в 2017 году и был одним из основных участников программ канала, посвященных баскетболу.

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НБА баскетболист

Источник: sport24.ru

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